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Alerta por plaga de ratones en región de Los Lagos: 11 colegios mantienen sus clases suspendidas

Las autoridades reforzarán las fiscalizaciones para asegurar que los calendarios de desratización se estén cumpliendo.

Javiera Rivera

Radio Sago

Radio Sago

Las secretarías regionales ministeriales de Salud y Educación de la región de Los Lagos anunciaron un plan de fiscalización para revisar el cumplimiento de los calendarios de sanitización y desratización en los establecimientos educacionales de la zona.

Según informó Radio Sago, cinco establecimientos de la provincia de Chiloé enfrentan prohibiciones de funcionamiento y sumarios sanitarios por presencia de roedores, problemas de alcantarillado y agua potable.

En la provincia de Llanquihue, recintos de Maullín y Frutillar suspendieron clases por la detección de ratones y murciélagos. En tanto, en Osorno, la Escuela Agroecológica de Pichil reportó roedores y rebalses de aguas servidas.

La seremi de Salud, Evelyn Brintrup advirtió que la presencia de estos vectores puede generar diversos riesgos para la salud. “Lo relevante es hacer la desratización atingente en los horarios correspondientes”, señaló.

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La autoridad recordó que los sostenedores son responsables de mantener las condiciones sanitarias de los recintos y llamó a la comunidad educativa a denunciar irregularidades a través de la OIRS del Ministerio de Salud.

Las clases se reanudarán únicamente cuando los establecimientos acrediten que las deficiencias detectadas fueron corregidas y que existen condiciones adecuadas para resguardar la salud de estudiantes y trabajadores.

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