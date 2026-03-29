El Mundial 2026 cada vez está más cerca, pero a solo tres meses de su arranque, la situación política a nivel global, especialmente en relación con Estados Unidos, mantiene en vilo la participación de un país ya clasificado.

Se trata de Irán, involucrado en el conflicto bélico que se extiende por Medio Oriente, que logró su clasificación a la Copa del Mundo en representación de Asia, pero que, según distintos reportes, no tendría intenciones de que su selección viaje a Norteamérica.

Por lo mismo, la FIFA ha buscado alternativas para garantizarle al combinado iraní una estancia segura en América. Sin embargo, desde el gobierno asiático no han aceptado las propuestas y se mantienen en la postura de no participar.

Este sábado, quien alzó la voz ante la incertidumbre fue el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien aseguró que están haciendo todo lo posible para que Irán dispute el torneo.

“Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, que es muy complicada, pero trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones”, dijo el mandamás del fútbol mundial en conversación con Univisión México.

“Irán representa a su gente, a los que viven en el país y a los que están en el extranjero. Clasificaron deportivamente a este Mundial, fue una de las selecciones que se clasificó muy pronto; es un país de fútbol. Queremos que juegue; va a jugar el Mundial; no hay plan B, C o D. Es el plan A”, cerró Infantino.