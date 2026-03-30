El empate 1-1 en el duelo disputado entre Uruguay e Inglaterra el pasado viernes en Wembley dejó un saldo amargo para ambos equipos, marcado por la intensidad física y las intervenciones médicas.

Durante gran parte del encuentro, la atención se centró en las duras disputas de balón, especialmente tras una fuerte entrada de Ronald Araújo sobre Phil Foden que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Thomas Tuchel y obligó a la salida del atacante del Manchester City por un golpe en el tobillo.

Sin embargo, el panorama más desolador se confirmó este lunes para la “Celeste” luego que Palmeiras informó oficialmente que Joaquín Piquerez, quien debió abandonar el campo de juego en camilla a los 14 minutos de la primera mitad tras una desafortunada acción con Noni Madueke, sufrió una rotura de ligamentos en su tobillo derecho.

El lateral de Uruguay será intervenido quirúrgicamente en los próximos días en Brasil bajo la supervisión de los médicos de su club y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta noticia significa un golpe devastador para los planes de Marcelo Bielsa, ya que la gravedad de la lesión deja al defensor prácticamente fuera del Mundial 2026.

Considerando que la cita mundialista inicia en unos 70 dias aproximadamente, los plazos de recuperación, que suelen extenderse por varios meses tras una cirugía de este tipo, hacen que su participación sea casi imposible, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas de urgencia en la banda izquierda.

El lateral venía consolidándose como titular indiscutido por parte del “Loco” y su ausencia representa la primera baja de peso confirmada para Uruguay de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.