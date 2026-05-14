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La cruda confesión del hombre que amenazó a Lady Gaga: “quería matar a cuantos sea posible...”

El involucrado fue detenido por la policía y confesó tener más víctimas en la mira.

Felipe Romo

La cruda confesión del hombre que amenazó a Lady Gaga: “quería matar a cuantos sea posible...”

Lady Gaga vivió momentos de terror el pasado miércoles 13 de mayo al recibir amenazas de muerte mediante redes sociales por un hombre de 42 años identificado como Marc Harold Leverant.

El acusado fue arrestado por las autoridades, donde se descubrió que la cantante era una de muchas personas en su macabro plan.

El sujeto lanzó mensajes aparentemente al azar hacia distintas entidades y personas a quienes quería arrebatarles la vida. Según su confesión en el tribunal de Florida en Estados Unidos, él “quería matar a cuantas personas sea posible antes de matarse”.

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Entre los amenazados por el acusado se encuentra el Departamento de Bomberos de la zona, la universidad pública Miami Dade, el centro comercial Miami Worldcenter y el productor teatral David Geffen.

El caso sigue en curso por lo que permanecerá bajo investigación, al mismo tiempo que la jueza Mindy S. Glazer decretó una fianza de 7.500 dólares para Leverant, así como una prohibición de porte de armas de fuego.

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