Alerta por pilas Duracell falsas: advierten riesgo de explosión y cómo identificarlas

El comercio de la piratería ha crecido exponencialmente gracias a los bajos costos de estos bienes y el extremo parecido de las imitaciones a distintas marcas disponibles en el mercado.

Una de las firmas afectadas en Chile fue Duracell, quienes han tenido que lidiar con distintas falsificaciones de sus baterías y su masiva venta en lugares no establecidos.

Estas imitaciones intentan calcar el característico color negro y amarillo de sus pilas, pero estas son de menor calidad. Las baterías suelen tener fugas de ácido, mal funcionamiento e incluso explosiones de las celdas.

En este contexto Omar Sánchez, representante legal de la marca en Chile y Argentina, salió al paso para dar indicaciones acerca de cómo diferencias un producto original de una imitación.

“El empaque más falsificado que se vende en Chile tiene un apellido, por así decirlo. Duracell Plus, también hay Duracell Simply y Duracell Ultra. El original sólo dice Duracell”, afirmó en conversación con LUN.

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También apuntó a los plásticos que se utilizan en los productos piratas de la marca, indicando que “la burbuja que protege las pilas, en las falsas las baterías se pueden tocar, la nuestra es gruesa al tacto”.

Sánchez se refirió a uno de los elementos más característicos de Duracell, su conejo mascota que aparece en la mayoría de los productos.

“El conejo genuino tiene dedos, el falso tiene como unos guantecitos. Además, en el faso las orejas están inclinadas hacia adelante, en el nuestro las orejas van hacia atrás simulando correr”.