Tras varios días de negociaciones, River Plate concretó la incorporación de un nuevo defensor central, un movimiento que impacta de lleno en las opciones de sumar minutos para los jugadores que ya integran el plantel de Eduardo Coudet.

Se trata de Tobías Ramírez, zaguero que viene de ser subcampeón del mundo con la selección argentina sub 20. El joven defensor, que era una de las peticiones expresas del “Chacho” para reforzar la retaguardia, selló su vínculo con el club “Millonario” tras un largo interés del técnico, quien incluso ya había intentado ficharlo durante su etapa en el Deportivo Alavés de España.

Esta contratación deja en una posición sumamente delicada a Paulo Díaz. El chileno, que ya venía perdiendo terreno en la consideración técnica desde el final del ciclo del “Muñeco” Gallardo, parece quedar definitivamente relegado con la llegada de Ramírez.

Según se especula al otro lado de la cordillera, el defensor nacional partiría ahora como el cuarto central en la rotación del equipo, lo que dificulta sus opciones de cara a la titularidad en la Liga Argentina.

Al salir de los trámites correspondientes a su fichaje, el joven central argentino se mostró cauto pero entusiasmado por este salto en su carrera. “Si me toca, trataré de dejar todo por estos colores”, lanzó sintetizadamente el oriundo de Virrey del Pino, quien evitó profundizar en detalles sobre las gestiones, pero dejó clara su expectativa por sumarse a River Plate.