¡Atención Gamers! tienda de videojuegos habría filtrado la fecha de preventa de GTA 6 por accidente

Rockstar Games comenzó su cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, con una fecha de estreno programada para el 19 de noviembre de 2026.

Los fanáticos de la aclamada saga de videojuegos siguen a la espera de novedades sobre un tercer trailer, así como del inicio de su preventa. Sin embargo, una filtración de la tienda BestBuy habría arrojado datos clave sobre esto.

Un usuario en Reddit compartió una grabación de la pantalla de su celular, donde muestra un correo electrónico que le llegó por parte del distribuidor de manera adelantada, donde se indica que la fecha para el inicio de las reservas del juego es del 18 al 21 de mayo.

En los comentarios varios perfiles comentaron que recibieron la misma cadena de correos, algo que aumentó la expectación acerca de la autenticidad de la filtración.