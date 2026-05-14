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AUDIO. “Siempre me interesó ser DT... No me gustaba hacer las cosas por hacer y eso molestaba a los técnicos”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Luciano Aued, tetracampeón con Universidad Católica, abordó su nueva vida tras el retiro del fútbol.

Javier Catalán

Luciano Aued en Los Tenores de la Tarde

Luciano Aued en Los Tenores de la Tarde

13:05

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Uno de los grandes baluartes de la Universidad Católica tetracampeona del fútbol chileno entre 2018 y 2021 fue Luciano Aued, volante argentino que resultó fundamental para el dominio cruzado durante cuatro años.

Ahora, ya retirado del fútbol, el “Luli” comenzó su carrera como entrenador trabajando en las divisiones inferiores de Racing de Avellaneda. En conversación con Los Tenores de la Tarde, abordó esta nueva etapa en su vida y también comentó el presente de Damián Pizarro.

“Siempre me interesó. No me gustaba hacer las cosas por hacer y a veces me fastidiaba cuando se hacían porque sí. Siempre me gustó saber a qué jugábamos y qué se buscaba con cada planteo”, señaló de entrada.

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“Obviamente, cuando se va acercando el final de la carrera, te pones más minucioso en un montón de cosas y, cuando eres grande, eso molesta, porque el técnico ve que ya estás en el final, das una opinión que no gusta y se complica más. Eso también te hace entender qué es ser técnico”, agregó.

El también ex Unión La Calera recordó el problema cardíaco que sufrió en 2022 mientras defendía a la UC, aunque aseguró que hoy es un tema superado. “Me hago controles de rutina una o dos veces por año, dependiendo de cómo me vaya sintiendo. La verdad es que nunca más tuve un problema, sigo entrenando y cuidándome, eso no se pierde. A principios de año me hice estudios y es algo que ya quedó atrás”, afirmó.

Además, se refirió a la legión chilena que ha pasado por Racing en los últimos años y explicó por qué cree que el fichaje de Damián Pizarro aún no ha funcionado.

Han pasado muchos chilenos recientemente por Racing a los que les fue muy bien y dejaron las puertas abiertas, como Eugenio Mena, Marcelo Díaz o Gabriel Arias. Obviamente no es fácil, porque cuando yo llegué desde Gimnasia de La Plata, un club más chico, me costó muchísimo durante los primeros dos años. No es algo del futbolista chileno; hay que estar, entender y adaptarse rápido a lo que es el mundo Racing”, comentó el exmediocampista.

Me parece que a Damián no es que le haya costado, sino que venía sin ritmo y fue una apuesta que hizo el club. Todavía está en el camino de encontrar su mejor versión, como la mostró en Colo Colo. Si un equipo tan grande como Racing se fija en él, es porque condiciones tiene”, cerró Aued sobre Pizarro.

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