La convulsionada interna de River Plate habría estallado tras la confirmación de la salida de Marcelo Gallardo.

Lo que parecía ser un respiro tras la victoria por 3-1 ante Banfield este jueves, partido que marcó el cierre del ciclo del “Muñeco”, rápidamente dio paso a un escenario de incertidumbre y revelaciones sobre los motivos que dinamitaron la continuidad del estratega al mando del conjunto “Millonario”.

Según detalles que reveló ESPN, y que han tomado fuerza en las últimas horas desde Argentina, el desgaste en la relación entre el cuerpo técnico y el plantel habría sido el principal motivo para esta drástica decisión, apuntando a que la convivencia diaria se volvió insostenible, con quiebres irreparables en el vestuario que terminaron por sentenciar el futuro del exitoso entrenador en la institución.

Dentro de este complejo panorama, los nombres de referentes y figuras clave comenzaron a salir a la luz, siendo señalado Marcos Acuña como uno de los líderes con quien el vínculo se habría fracturado definitivamente. Sin embargo, el descontento de Gallardo no se limitó a un solo jugador, pues el medio antes citado puntualizó que el director técnico terminó profundamente “desilusionado” por el rendimiento y la actitud de varios integrantes del equipo.

En esta lista de futbolistas que habrían perdido la confianza del estratega por su bajo rendimiento, aparece el chileno Paulo Díaz, junto a otros nombres como Fabricio Bustos y Kevin Castaño.

Para el defensor nacional, este capítulo cierra una etapa particular donde había pasado a tener un rol secundario, e incluso había sido objeto de rumores sobre una posible salida durante el reciente mercado de fichajes.

Con el adiós oficial de Gallardo, River Plate entra ahora en una fase de reconstrucción obligatoria mientras espera el nombramiento de su sucesor. Este cambio de mando abre una ventana de oportunidad para jugadores como el seleccionado nacional, quienes buscarán aprovechar la llegada de un nuevo proceso para revertir su situación.