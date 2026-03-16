El día que Marcelo Araujo recordó a Marcelo Salas: “Es el responsable de que yo tenga tan buena relación con la mayoría de los chilenos” / Marcos Brindicci

Este lunes se dio a conocer el fallecimiento del histórico relator argentino Marcelo Araujo, quien marcó época con sus narraciones en el fútbol trasandino.

En Chile, su voz quedó vinculada a la campaña de Marcelo Salas en River Plate, donde hasta lo bautizó como el “Fenómeno”.

“Yo lo describía como un gran jugador y como un brillante definidor, alguien que no puede estar ausente en ningún equipo importante y que tampoco puede estar ausente en la selección”, recordó Marcelo Araujo en diálogo con ADN Deportes en plena pandemia, siendo esta su última charla con nuestro medio.

En aquella época, valoró cómo Marcelo Salas se hizo un espacio en River Plate. “Uno puede jugar en equipo grande, uno puede estar presente, pero una cosa es jugar y otra cosa es triunfar, que no es lo mismo. Son pocos los extranjeros que han podido llegar a ese nivel, no solamente en la Argentina, sino también en el fútbol europeo (...) En Chile había jugado realmente muy bien, pero no era lo mismo. Por lo menos ese era el pensamiento, te diría hasta generalizado, no solamente de parte de los periodistas, sino también de los simpatizantes y de los hinchas”, recordó Araujo, valorando el rendimiento del chileno.

“Estaba por sobre la mayoría de los jugadores en aquel momento, por lo menos desde el punto de vista ofensivo. Cuando uno escuchaba que los simpatizantes de River que llenaban el estadio colgaban su nombre, no es fácil ganarse la confianza, la admiración y el respeto mayoritario de los simpatizantes de un equipo de fútbol, y mucho más que venía de afuera”, comentó en aquella época el relator, entregándole un mensaje a Salas.

“Decirle que lo recuerdo con muchísimo cariño, con mucha emoción y que gracias a él, él es el responsable de que yo tenga tan buena relación con la mayoría de los chilenos”, cerró Marcelo Araujo.