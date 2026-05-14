Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5425 del jueves 14 de mayo
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $2.750 millones de pesos a repartir.
Este jueves 14 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5425, el premio total alcanzó los $2.750 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5425
- Loto: $260 millones
- Recargado: $680 millones
- Revancha: $220 millones
- Desquite: $30 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5425 del Loto
- Loto: 10, 15, 17, 18, 20 ,22
- Comodín: 1
- Multiplicador: 4
- Recargado: 1, 3 19, 20, 38, 39
- Revancha: 6, 8, 22, 25, 26, 37
- Desquite: 9, 25, 30, 31, 34, 41
Jubilazo
- 4, 9, 15, 17, 22, 38
- 5, 7, 8, 33, 34, 35
- 4, 9, 18, 20, 34, 41
- 4, 8, 14, 39, 40, 41
- 11, 18, 22, 37, 38, 40
Jubilazo 50 años
- 6, 10, 15, 25, 29, 31
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.