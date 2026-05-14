Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5425 del jueves 14 de mayo

Este jueves 14 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5425, el premio total alcanzó los $2.750 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5425

Loto: $260 millones

Recargado: $680 millones

Revancha: $220 millones

Desquite: $30 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5425 del Loto

Loto: 10, 15, 17, 18, 20 ,22

10, 15, 17, 18, 20 ,22 Comodín: 1

Multiplicador: 4

Recargado: 1, 3 19, 20, 38, 39

1, 3 19, 20, 38, 39 Revancha: 6, 8, 22, 25, 26, 37

6, 8, 22, 25, 26, 37 Desquite: 9, 25, 30, 31, 34, 41

Jubilazo

4, 9, 15, 17, 22, 38

5, 7, 8, 33, 34, 35

4, 9, 18, 20, 34, 41

4, 8, 14, 39, 40, 41

11, 18, 22, 37, 38, 40

Jubilazo 50 años