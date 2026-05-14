;

VIDEO. Organizan primera junta masiva en Santiago para intercambiar láminas del álbum del Mundial 2026: conoce la fecha y el lugar

Diversos fanáticos y coleccionistas comenzaron a organizarse para terminar de completar el álbum del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Nicolás Lara Córdova

Organizan primera junta masiva en Santiago para intercambiar láminas del álbum del Mundial 2026: conoce la fecha y el lugar

En menos de un mes arrancará el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México con el partido entre el conjunto ‘Azteca’ y Sudáfrica que se disputará en Ciudad de México el próximo 11 de julio.

Antes del inicio y como es costumbre en cada una de estas ediciones, se liberó el álbum de láminas coleccionables oficial de Panini donde los fanáticos podrán juntar a los mejores jugadores de las 48 selecciones participantes del torneo.

Revisa también:

ADN

En Chile, la fiebre por el Mundial también se apoderó de diversos usuarios que comenzaron a coleccionar este producto, por lo que se empezaron a organizar para realizar la primera junta masiva para intercambiar láminas del álbum.

¿Cuándo y dónde se realizará la primera junta masiva para intercambiar láminas del álbum del Mundial 2026?

De acuerdo a la información compartida por el usuario @Kiddd996 en TikTok, la primera junta masiva que se realizará en Santiago para intercambiar láminas del Mundial 2026 se realizará este sábado 16 de mayo.

El lugar elegido fue la Plaza de la Constitución, ubicada frente al Palacio de La Moneda, desde las 13:00 horas.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad