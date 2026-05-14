Organizan primera junta masiva en Santiago para intercambiar láminas del álbum del Mundial 2026: conoce la fecha y el lugar

En menos de un mes arrancará el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México con el partido entre el conjunto ‘Azteca’ y Sudáfrica que se disputará en Ciudad de México el próximo 11 de julio.

Antes del inicio y como es costumbre en cada una de estas ediciones, se liberó el álbum de láminas coleccionables oficial de Panini donde los fanáticos podrán juntar a los mejores jugadores de las 48 selecciones participantes del torneo.

En Chile, la fiebre por el Mundial también se apoderó de diversos usuarios que comenzaron a coleccionar este producto, por lo que se empezaron a organizar para realizar la primera junta masiva para intercambiar láminas del álbum.

¿Cuándo y dónde se realizará la primera junta masiva para intercambiar láminas del álbum del Mundial 2026?

De acuerdo a la información compartida por el usuario @Kiddd996 en TikTok, la primera junta masiva que se realizará en Santiago para intercambiar láminas del Mundial 2026 se realizará este sábado 16 de mayo.

El lugar elegido fue la Plaza de la Constitución, ubicada frente al Palacio de La Moneda, desde las 13:00 horas.