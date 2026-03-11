;

Paulo Díaz vuelve a una dura realidad en River Plate con el “Chacho” Coudet como entrenador

Desde Argentina aseguran que el nuevo técnico “millonario” considera al chileno como la cuarta opción entre los defensores centrales.

Javier Catalán

Un complejo arranque de año es el que ha marcado a River Plate, situación que derivó en la salida de Marcelo Gallardo de la banca y el arribo de Eduardo Coudet.

El “Cacho” tendrá su estreno con el cuadro “millonario” este jueves, cuando visite a Huracán por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

Para aquello, el extécnico del Alavés de España prepara una formación en la que Paulo Díaz volverá al banco de suplentes y, para colmo, partiría desde atrás en la consideración.

Según informó Clarín, la idea de Coudet es que Germán Pezzella sea el líder de la defensa de River cuando se recupere de su rotura de ligamentos. Por el momento, los titulares serían Lucas Martínez Quarta y Lautaro Riveros, dejando al chileno en el fondo de la rotación.

Esta situación aqueja al zaguero desde inicios de año, aun cuando el “Muñeco” Gallardo dirigía a los argentinos. Si bien pudo ir ganando algunas titularidades con el pasar de los partidos, ahora volverá a remar desde atrás por un puesto.

