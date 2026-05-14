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Enfermedades respiratorias en mascotas aumentan hasta 30% en invierno: cómo reconocer los síntomas

Lo que parece un malestar pasajero podría esconder un cuadro más complejo si no se detecta a tiempo.

Javiera Rivera

Enfermedades respiratorias en mascotas aumentan hasta 30% en invierno: cómo reconocer los síntomas

Enfermedades respiratorias en mascotas aumentan hasta 30% en invierno: cómo reconocer los síntomas / TatyanaGl

Con la llegada del invierno, las enfermedades respiratorias en las mascotas pueden aumentar hasta un 30%, impulsadas por el frío, la humedad y el mayor tiempo en espacios cerrados, según antecedentes difundidos por Animal Care.

De acuerdo con la misma información, hasta el 64% de las mascotas con síntomas respiratorios presenta infecciones virales o bacterianas, por lo que lo que parece un simple resfrío podría agravarse rápidamente si no se trata a tiempo.

Al respecto, la médica veterinaria y gerente comercial de Animal Care, Ana María Rosas, explicó que cachorros, animales mayores y mascotas con defensas debilitadas son los más vulnerables durante esta época del año.

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Síntomas de resfrío en perros y gatos

  • Tos persistente
  • Estornudos frecuentes
  • Secreción nasal u ocular
  • Decaimiento
  • Pérdida de apetito
  • Fiebre
  • Dificultad para respirar

Si los síntomas se mantienen por más de dos días o empeoran, lo recomendable es acudir al veterinario.

Finalmente, la especialista recomendó evitar la exposición al frío extremo, mantener una buena ventilación y reforzar las defensas para reducir el riesgo de complicaciones.

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