Enfermedades respiratorias en mascotas aumentan hasta 30% en invierno: cómo reconocer los síntomas
Lo que parece un malestar pasajero podría esconder un cuadro más complejo si no se detecta a tiempo.
Con la llegada del invierno, las enfermedades respiratorias en las mascotas pueden aumentar hasta un 30%, impulsadas por el frío, la humedad y el mayor tiempo en espacios cerrados, según antecedentes difundidos por Animal Care.
De acuerdo con la misma información, hasta el 64% de las mascotas con síntomas respiratorios presenta infecciones virales o bacterianas, por lo que lo que parece un simple resfrío podría agravarse rápidamente si no se trata a tiempo.
Al respecto, la médica veterinaria y gerente comercial de Animal Care, Ana María Rosas, explicó que cachorros, animales mayores y mascotas con defensas debilitadas son los más vulnerables durante esta época del año.
Revisa también
Síntomas de resfrío en perros y gatos
- Tos persistente
- Estornudos frecuentes
- Secreción nasal u ocular
- Decaimiento
- Pérdida de apetito
- Fiebre
- Dificultad para respirar
Si los síntomas se mantienen por más de dos días o empeoran, lo recomendable es acudir al veterinario.
Finalmente, la especialista recomendó evitar la exposición al frío extremo, mantener una buena ventilación y reforzar las defensas para reducir el riesgo de complicaciones.
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