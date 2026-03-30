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Ariel Holan encuentra nuevo club en Sudamerica: dirigirá en Copa Libertadores

Tras su último paso por Rosario Central y sonar en Universidad de Chile, el técnico argentino firmará con un equipo paraguayo.

Damián Riquelme

Ariel Holan

Ariel Holan

Tras cuatro meses de inactividad luego de su salida de Rosario Central, Ariel Holan ha definido su futuro profesional. El estratega argentino, reconocido por su identidad de juego ofensiva y su capacidad analítica, se encontraba evaluando diversas propuestas desde que finalizó su vínculo con el conjunto “Canalla” a fines de 2025.

En este periodo, su nombre incluso estuvo en la carpeta de Universidad de Chile como una de las opciones principales para reemplazar a Francisco Meneghini en la banca “azul”, aunque las negociaciones no prosperaron.

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Finalmente, durante este lunes se ha confirmado que Ariel Holan es el nuevo director técnico de Cerro Porteño de Paraguay. El acuerdo de palabra fue ratificado por el presidente de la institución, Blas Reguera, quien señaló que la decisión fue aprobada de forma unánime por el consejo del club.

Se espera que el entrenador arribe a territorio paraguayo este martes para formalizar su contrato y comenzar los trabajos de cara a los desafíos internacionales que enfrenta el “Ciclón de Barrio Obrero”.

El fichaje de Holan representa un movimiento ambicioso para el club paraguayo, que busca consolidar su dominio a nivel local y proyectarse con fuerza en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En la actualidad, Cerro Porteño se ubica en la segunda posición de la Primera División de Paraguay con 26 puntos, acechando al líder Olimpia, que se encuentra a siete unidades de distancia. El debut del estratega argentino en el banquillo azulgrana está previsto para el próximo sábado, cuando su nuevo equipo reciba al 2 de Mayo en una jornada clave para recortar distancias en la tabla.

Con este nuevo paso, Ariel Holan suma su octavo club en una carrera que lo ha tenido en elencos como Universidad Católica, Defensa y Justicia, Santos de Brasil y León de México.

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