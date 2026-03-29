Conmebol golpea a tres equipos chilenos con duras sanciones: multas y partidos sin público

Conmebol notificó una serie de sanciones disciplinarias contra Huachipato, Cobresal y Audax Italiano, tras detectar incumplimientos a distintos artículos relacionados con conductas discriminatorias y normas de seguridad durante sus partidos en las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

El castigo más severo recayó sobre el elenco de Talcahuano, que recibió una multa de US$100.000 y deberá jugar sus próximos dos partidos internacionales en condición de local a puertas cerradas.

La sanción se debe a los actos racistas y de xenofobia que ocurrieron en la derrota ante Carabobo de Venezuela, en el duelo de vuelta por la fase previa 2 de la Copa Libertadores, en febrero pasado.

Al término del partido en el estadio Huachipato, donde los venezolanos celebraron una victoria por 2-1, algunos hinchas acereros gritaron “el veneco tiene hambre” y otras expresiones contra los jugadores del elenco visitante.

Además de los castigos mencionados, Conmebol le exigió a Huachipato exhibir un cartel con la frase: “Basta de Racismo, Discriminación y Violencia” en su próximo partido como local en un campeonato sudamericano.

Multa a Cobresal y advertencia a Audax Italiano

Por otro lado, el duelo entre Cobresal y Audax Italiano por la fase previa de la Copa Sudamericana también dejó repercusiones fuera de la cancha.

El cuadro de El Salvador fue sancionado con una multa cercana a los 18 mil dólares debido a incumplimientos del manual de clubes y fallas en el reglamento de seguridad, en un partido que se vio retrasado por problemas en el suministro eléctrico.

Finalmente, Audax solo recibió una advertencia formal por el juez único de la comisión disciplinaria, Eduardo Gross, debido a que sus hinchas infraccionaron el artículo relacionado con “escalar estructuras e instalaciones no destinadas para su uso”.