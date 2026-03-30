El clima “obligará” a la UC a llegar sobre la hora a enfrentar a Cobresal por la Copa de la Liga / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este lunes continuará la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, donde destaca la visita de la UC ante Cobresal.

Los cruzados tenían planificado viajar durante la mañana de esta misma jornada a El Salvador, pero el clima dijo otra cosa.

Por “por motivos estrictamente meteorológicos y una densa neblina” en el aeropuerto Desierto de Atacama en Copiapó, la UC no pudo emprender el vuelo desde Santiago, según informaron en sus redes sociales.

Es por ello que los cruzados recién podrán tomar el vuelo charter a El Salvador pasadas las 13:00 horas con tal de estar en la zona de cara al juego agendado para las 18:00 horas en el estadio El Cobre.