;

El próximo paso en las negociaciones de la U de Chile para la salida de Gustavo Álvarez y el nuevo nombre que surge para reemplazarlo

Según información de ADN Deportes, Azul Azul propondrá otra salida para que el DT pague su cláusula y deje el club.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

El próximo paso en las negociaciones de la U de Chile para la salida de Gustavo Álvarez y el nuevo nombre que surge para reemplazarlo

El próximo paso en las negociaciones de la U de Chile para la salida de Gustavo Álvarez y el nuevo nombre que surge para reemplazarlo / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

La U de Chile se mantiene estancada en su proyección con miras a la temporada 2026, considerando que todavía no se resuelve el futuro de Gustavo Álvarez.

Luego que el DT argentino propusiera pagar, como máximo, un quinto de su cláusula de salida, la que está fijada en 1,2 millones de dólares, las negociaciones se mantienen ante el rechazo a la propuesta inicial de un desembolso de 250.000 dólares.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, las partes nuevamente se reunirán este viernes, con una propuesta de solución por parte de Azul Azul.

La idea en la directiva de la U de Chile es que Gustavo Álvarez pague en cuotas su cláusula: el 50% ahora y el otro 50% cuando encuentre club. Todo dependerá de las conversaciones de las próximas horas.

En paralelo, eso sí, se mantiene la búsqueda de su reemplazante, donde Renato Paiva corre con ventaja, considerando que otra opción, la de Martin Anselmi, suena fuerte para llegar a la banca de Newell’s Old Boys.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en Azul Azul hay otro nombre que despertó interés: Ariel Holan, que ayer jueves dejó la banca de Rosario Central.

Si bien no hay ningún tipo de negociación con quien dirigió y fue campeón con Universidad Católica, él nunca se cerró a la posibilidad de otro grande en Chile y en suelo nacional expresó en su momento su admiración por la hinchada azul.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad