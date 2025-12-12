El próximo paso en las negociaciones de la U de Chile para la salida de Gustavo Álvarez y el nuevo nombre que surge para reemplazarlo / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

La U de Chile se mantiene estancada en su proyección con miras a la temporada 2026, considerando que todavía no se resuelve el futuro de Gustavo Álvarez.

Luego que el DT argentino propusiera pagar, como máximo, un quinto de su cláusula de salida, la que está fijada en 1,2 millones de dólares, las negociaciones se mantienen ante el rechazo a la propuesta inicial de un desembolso de 250.000 dólares.

Según información de ADN Deportes, las partes nuevamente se reunirán este viernes, con una propuesta de solución por parte de Azul Azul.

La idea en la directiva de la U de Chile es que Gustavo Álvarez pague en cuotas su cláusula: el 50% ahora y el otro 50% cuando encuentre club. Todo dependerá de las conversaciones de las próximas horas.

En paralelo, eso sí, se mantiene la búsqueda de su reemplazante, donde Renato Paiva corre con ventaja, considerando que otra opción, la de Martin Anselmi, suena fuerte para llegar a la banca de Newell’s Old Boys.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en Azul Azul hay otro nombre que despertó interés: Ariel Holan, que ayer jueves dejó la banca de Rosario Central.

Si bien no hay ningún tipo de negociación con quien dirigió y fue campeón con Universidad Católica, él nunca se cerró a la posibilidad de otro grande en Chile y en suelo nacional expresó en su momento su admiración por la hinchada azul.