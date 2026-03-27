La selección brasileña cayó por 2-1 frente a Francia en Estados Unido, en su primer amistoso de la fecha FIFA, aunque la “Canarinha” sufrió algo más que la caída en sí.

Raphinha, que partió como titular, tuvo que ser sustituido al descanso tras notar un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha que encendió todas las alarmas en el staff técnico de los pentacampeones del mundo y, por consecuencia, en Barcelona.

Tras las pruebas médicas realizadas en Norteamérica y ratificadas hoy viernes por el club “azulgrana”, el FC Barcelona ha comunicado oficialmente que el extremo sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Según el parte médico, el tiempo estimado de baja será de cinco semanas, lo que supone un golpe crítico para los esquemas de Hansi Flick justo cuando se decide el curso de las distintas competencias.

Con este pronóstico, el brasileño se perderá de forma definitiva la eliminatoria completa de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Además, su ausencia se extenderá a partidos clave de La Liga contra el propio Atlético, Espanyol, Celta y Getafe. El objetivo del cuerpo médico es que el futbolista pueda reintegrarse al grupo a principios de mayo, con la mirada puesta en un hipotético cruce de semifinales europeas y el Clásico contra el Real Madrid del 10 de mayo.

Esta es la tercera lesión que sufre el “11” de los culés en lo que va de campaña, en una temporada donde sus números estaban siendo fundamentales para el liderato del Barça, sumando 19 goles y 8 asistencias en 31 partidos oficiales. Ahora, Flick deberá buscar alternativas en ataque, con nombres como Ferran Torres o Dani Olmo como principales candidatos para ocupar su lugar en la banda durante este mes de competición.

Por su parte, los entrenados por Carlo Ancelotti se verán las caras contra Croacia este martes 31 de enero a las 21:00 horas de Chile, esperando que Raphinha pueda estar en condiciones para estar en el Mundial 2026.