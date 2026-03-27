¿Quién es el lateral de Cabo Verde que sorprendió ante Chile? Su traspaso fue más caro que el de cualquier seleccionado nacional reciente

El estreno de la selección chilena en este 2026 dejó sensaciones encontradas tras el amistoso disputado este viernes en el Eden Park de Auckland. El equipo dirigido por Nicolás Córdova logró una sufrida victoria por 4-2 ante una selección de Cabo Verde que, pese a jugar con un hombre menos desde la primera mitad, complicó a La Roja más de lo esperado.

Precisamente en el bando africano destacó una figura que ha estado en el centro de las noticias del mercado europeo: Sidny Lopes Cabral. El lateral derecho de los “Tiburones Azules”, quien hoy anotó el segundo gol de su equipo tras una falla defensiva, es la nueva gran apuesta del Benfica de Portugal.

El club de las “Águilas” desembolsó recientemente la suma de 6 millones de euros para quedarse con el pase del defensor de 23 años, quien llegó proveniente del Estrela Amadora de Portugal.

La cifra pagada por Sidny Cabral pone en perspectiva la valorización actual de los futbolistas en comparación con el mercado chileno. Mientras que el lateral de Cabo Verde fue tasado en dicha cifra, el fichaje más caro de un jugador nacional en el último tiempo fue el de Felipe Loyola.

El hoy volante del Pisa de Italia, quien justamente fue clave en el triunfo chileno de hoy al anotar el tercer gol, le significó al cuadro de la Toscana una inversión total de 5,5 millones de euros, unos 590 millones de pesos chilenos, tras cumplirse las cláusulas de compra obligatoria acordadas con Independiente y Huachipato.

Esta diferencia de montos, aunque estrecha, refleja cómo mercados emergentes como el de Cabo Verde, clasificado al Mundial 2026, están logrando posicionar a sus figuras en la élite europea a precios que superan las transferencias más destacadas de nuestro medio local.

Cabe destacar que Sidny Cabral nació en los Países Bajos y se formó en la cantera del Feyenoord antes de decidir representar a la nación africana, una tendencia de doble nacionalidad que ha potenciado enormemente el valor de mercado de la selección caboverdiana.