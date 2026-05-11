Gas de la risa, damas de compañía y fiestas: escándalo en Italia por metrajes filtrados de futbolistas del Milan

El AC Milan atraviesa uno de los periodos más complejos de su galardonada historia, con solo tres títulos en los últimos diez años y actualmente peligra su clasificación a la Champions League tras caer con Atalanta como local.

En este contexto cayó un duro golpe extra futbolístico al “Rossonero” con la filtración de efusivas fiestas que involucran a futbolistas y ex jugadores del club.

Estas fueron subidas por el empresario Fabrizio Corona, conocido por dar a conocer varias polémicas de celebridades, quien informó que estos eventos contaban con “modelos VIP”, consumo de gas de la risa y grandes cantidades de alcohol.

Según contó estas fueron organizadas por Theo Hernández, que dejó el club en 2025, con gran participación de su ex compañero Samuel Castillejo.

Entre los involucrados se apunta jugadores que ya no forman parte de plantel como Brahim Díaz, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonalli o Zlatan Ibrahimović. Así también, futbolistas que aún están en el club como Rafael Leão.