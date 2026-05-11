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VIDEO. San Marcos conservó su invicto, pero desaprovechó la chance de ser puntero: así quedó la tabla de la Primera B

El elenco ariqueño sufrió un agónico empate ante Curicó Unido y dejó a Deportes Puerto Montt como líder exclusivo de la Liga de Ascenso.

Javier Catalán

Foto: @smarcosdearica

Foto: @smarcosdearica

Este lunes se bajó el telón de la undécima fecha de la Primera B con un empate 2-2 entre San Marcos de Arica y Curicó Unido, resultado que significó una gran oportunidad desperdiciada para los nortinos en su lucha por el liderato.

Si bien los “Bravos del Morro” mantuvieron su invicto en la Liga de Ascenso gracias a los goles de Nahuel Donadell y Camilo Melivilú, los “torteros” amargaron la fiesta con tantos de Nicolás Fernández y el agónico empate de Joaquín Alfaro en los descuentos.

Así quedó la tabla de la Primera B tras la fecha 11

Con once jornadas disputadas, el líder exclusivo es Deportes Puerto Montt con 22 puntos, seguido muy de cerca por Cobreloa (21), San Marcos de Arica (21), Deportes Antofagasta (20), Santiago Wanderers (19) y Deportes Recoleta (19).

Más atrás aparecen Unión Española (17), Magallanes (15), Deportes Copiapó (15) y Deportes Temuco (14), todos peleando por un lugar en la zona de playoffs de ascenso, tomando distancia de San Luis (13), Deportes Iquique (11) y Curicó Unido (11).

En la parte baja de la tabla, la lucha por la permanencia tiene comprometidos a Unión San Felipe (9), Deportes Santa Cruz (6) y Rangers (3), que continúa como colista y, por ahora, descendiendo a la Segunda División Profesional.

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