“Estuve en el Atlético de Madrid y Chelsea viendo cómo trabajan... Hoy soy feliz aportando desde la formación”

Lejos de las canchas, pero aún plenamente vinculado al fútbol, Francisco Prieto, exportero de Colo Colo, Santiago Wanderers y Cobreloa, entre otros clubes chilenos, vive una nueva etapa centrada en la formación de jugadores.

Tras colgar los guantes a inicios del 2019, el otrora arquero, hoy de 42 años, forma parte de Santiago United Academy, una academia que busca convertirse en un puente real entre el entrenamiento y el fútbol profesional.

El proyecto, liderado por el exgoleador Esteban Paredes, apunta a entregar herramientas de alto rendimiento a jugadores jóvenes que buscan una oportunidad fuera del sistema tradicional, combinando intensidad competitiva, formación técnica y visibilidad ante clubes profesionales.

“Soy feliz de poder aportar desde la formación y entregar la experiencia que uno tiene”, explica Prieto, quien se desempeña como preparador de arqueros en el cuerpo técnico que lidera Eduardo Lobos.

La nueva vida de Francisco Prieto

Con base en el Estadio Nacional, la academia apunta a captar futbolistas de 14 a 23 años, especialmente del extranjero, ofreciendo entrenamientos de alta intensidad. El caso más exitoso es el del delantero chileno-estadounidense Jayden Vásquez, quien fichó recientemente en la categoría Sub 20 de Curicó Unido.

“El camino no es fácil, es de constancia y compromiso. Pero lo importante es que cuando llegue la oportunidad, estén preparados”, señaló Prieto.

“Buscamos formar mejores personas, con disciplina y hábitos que les sirvan dentro y fuera de la cancha”, agregó el exmeta de Colo Colo.

Su viaje a Europa y su reencuentro con Kepa

Parte de la visión de Francisco Prieto nació de un viaje de perfeccionamiento por Europa tras su retiro, donde tuvo acceso a metodologías de élite. “Estuve en la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Chelsea, viendo cómo trabajan y aprendiendo de entrenadores de primer nivel”, contó.

En ese recorrido, además, compartió experiencias con su ex compañero Kepa Arrizabalaga, hoy meta del Arsenal de Inglaterra y con quien coincidió en Ponferradina de España (2015), lo que le permitió nutrirse de una mirada actual del puesto.

Esa experiencia fue clave para impulsar también su proyecto personal, la academia “Ser Portero”, que hoy lidera en Chile. “Esto es lo que realmente me apasiona: enseñar y ayudar a que otros lleguen mejor preparados al profesionalismo”, afirmó Prieto.

En “Ser Portero”, el exalbo también aplica lo que aprendió en sus estudios de Administración de Empresas, título que obtuvo de forma online mientras defendía a Cobresal, su último equipo en el profesionalismo. “En El Salvador estaba solo, sin mi familia, entonces creo que aproveché el tiempo libre de la mejor manera para aprender ciertas cosas que iba a necesitar en el futuro como administrar, manejar y ordenar ciertas cosas”, concluyó.