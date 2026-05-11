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AUDIO. Es hijo de una exfigura del fútbol chileno y aún no decide entre La Roja o Paraguay: “Tengo el corazón dividido”

“Chile me dio la oportunidad de debutar y me trataron muy bien. En Paraguay me crié y ahí está toda mi familia”, señaló Giovanny Ávalos, delantero de Ñublense, en conversación con Los Tenores de la Tarde.

Javier Catalán

Giovanny Ávalos, jugador de Ñublense

Giovanny Ávalos, jugador de Ñublense

06:41

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Giovanny Ávalos fue el verdugo de Universidad Católica en la penúltima fecha de la Copa de la Liga y con su gol en los descuentos dejó prácticamente sellada la clasificación de Ñublense a las semifinales del torneo.

El habilidoso atacante de 21 años es hijo del exfutbolista paraguayo Víctor Hugo Ávalos, quien brilló en el fútbol chileno a comienzos de la década del 2000 defendiendo las camisetas de Universidad de Concepción, Deportes Temuco, Santiago Wanderers, entre otros clubes.

Por su parte, Ávalos hijo recién está dando sus primeros pasos como profesional. Debutó con los “Diablos Rojos” en 2024 y hoy ya se transformó en una pieza importante dentro del plantel chillanejo. En conversación con Los Tenores de la Tarde, el extremo abordó el recuerdo de su padre y también la duda que mantiene sobre representar a Chile o Paraguay en caso de recibir un llamado de alguna selección.

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Lamentablemente esas son cosas de la vida que uno no puede controlar y que a mí me tocó vivir de joven, pero me quedo con los buenos recuerdos, que son pocos, y con los amigos y conocidos que tuvo él aquí en Chile, que me dicen que era una linda persona y un gran jugador”, comenzó señalando sobre la muerte de su padre, ocurrida cuando él tenía apenas cuatro años.

Lo que contaban es que él era un ‘10’ más clásico. Yo soy más explosivo, tengo ese rol más de extremo o centrodelantero”, agregó respecto a las comparaciones futbolísticas.

Consultado sobre si elegiría a Chile o Paraguay, respondió: “Tengo el corazón dividido, porque Chile me dio la oportunidad de debutar y me trataron muy bien. En Paraguay me crié y ahí está toda mi familia”.

“Me tocó participar en varios microciclos el año pasado, fue muy bonito. El profe Córdova es un gran entrenador, aprendí mucho de ellos. Fue espectacular”, cerró Giovanny Ávalos.

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