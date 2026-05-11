Gobierno ingresa casi 80 páginas de indicaciones a Ley de Reconstrucción: estos son sus principales cambios / Mario Andrés Vergara Escobar

El Gobierno envió al Congreso un documento de casi 80 páginas con indicaciones al proyecto de Ley de Reconstrucción, introduciendo ajustes estratégicos que responden a las alertas levantadas por la Corte Suprema y sectores económicos.

Las modificaciones buscan, primordialmente, eliminar la incertidumbre en la aplicación de la norma y acelerar la reactivación económica, asegura La Tercera.

Esto se suma a las cerca de 400 indicaciones ingresadas por parlamentarios, las que deberán ser discutidas en la misma instancia legislativa. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente .

1. Ajustes en Evaluación Ambiental y Justicia

En respuesta directa a las observaciones de la Corte Suprema, el Ejecutivo modificó el régimen de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Derecho a Restitución: Se crea un mecanismo para titulares de RCA que sean anuladas (por ejemplo, vía recursos de protección), el cual sustituye la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

Se crea un mecanismo para titulares de RCA que sean anuladas (por ejemplo, vía recursos de protección), el cual sustituye la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Protección a Funcionarios: Se establece que no procederá la repetición contra funcionarios del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) , blindando el estándar técnico en el otorgamiento de resoluciones.

Se establece que no procederá la repetición contra funcionarios del , blindando el estándar técnico en el otorgamiento de resoluciones. Vía Judicial: Las reclamaciones por montos fijados se realizarán ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ajustando los tiempos procesales según lo sugerido por el máximo tribunal.

2. Invariabilidad Tributaria y Contratos

El Gobierno introdujo cambios significativos en el trato a la inversión extranjera para evitar distorsiones:

Tasa de Impuesto: Se elimina la tasa fija del 35% del proyecto original. Ahora, la tasa máxima se determinará según las normas vigentes al momento de celebrar el contrato .

Se elimina la tasa fija del 35% del proyecto original. Ahora, la tasa máxima se determinará según las . Nueva Autoridad: Los contratos de invariabilidad ya no serán suscritos por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, sino por el Ministerio de Hacienda , debido a sus implicancias impositivas.

Los contratos de invariabilidad ya no serán suscritos por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, sino por el , debido a sus implicancias impositivas. Norma Transitoria: Se permitirá celebrar contratos de invariabilidad para proyectos iniciados durante la tramitación de la ley, eliminando el incentivo de los privados a esperar la publicación de la norma para invertir.

3. Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial

Pese a las quejas de medios de comunicación y creadores, Hacienda mantuvo la licitud de la minería de datos sin autorización ni pago al titular para fines de IA. No obstante, se creó una medida compensatoria:

Fondo de Propiedad Intelectual: Se establece un nuevo fondo de 70 mil UTM (aprox. $5.000 millones) para promover el respeto a los derechos de autor.

Se establece un nuevo fondo de para promover el respeto a los derechos de autor. Financiamiento: Este fondo comenzará a operar una vez que las empresas de Inteligencia Artificial generen ingresos brutos.

4. Beneficios Personales: Donaciones y Contribuciones