Este lunes, Carlo Ancelotti, en su rol de seleccionador del combinado de Brasil, entregó la nómina oficial de futbolistas que enfrentarán a Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo respectivamente, dejando resuelta la principal incógnita que rodeaba al equipo en los últimos días.

Pese a que había formado parte de la prelista y su regreso generaba una enorme expectativa en todo el país, Neymar Jr. finalmente se quedó fuera de la convocatoria definitiva. El astro del Santos, que venía sumando minutos en el Brasileirao tras superar sus problemas físicos, no fue incluido por el técnico italiano para esta gira europea.

La decisión de Ancelotti respondería a la intención de contar con el ’10′ solo cuando esté a su máximo nivel físico, evitando cualquier riesgo de recaída antes del inicio del torneo en junio.

Sin Neymar en la lista, el peso de la ofensiva recaerá nuevamente en figuras como Vinícius Júnior y Raphinha, acompañados por el joven Endrick, quien sigue consolidándose como la gran esperanza de renovación en el ataque brasileño.

El extécnico del Real Madrid aseguró que “Neymar puede estar en la Copa del Mundo si está al 100%. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrando sus cualidades en una buena condición física”.

Como dato adicional, esta gira representa una de las últimas oportunidades para que los jugadores brasileños aseguren su boleto hacia el mundial que inicia el 11 de junio, en un plantel donde la competencia interna parece estar en su punto más alto de los últimos años.

Lista de convocados