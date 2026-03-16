;

VIDEO. Sin un histórico: Carlo Ancelotti publica la nómina de Brasil para los partidos contra Francia y Croacia

El DT italiano dejó fuera al ex Barcelona de la convocatoria, sin embargo, dejó la puerta abierta para su asistencia a la Copa del Mundo.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Este lunes, Carlo Ancelotti, en su rol de seleccionador del combinado de Brasil, entregó la nómina oficial de futbolistas que enfrentarán a Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo respectivamente, dejando resuelta la principal incógnita que rodeaba al equipo en los últimos días.

Pese a que había formado parte de la prelista y su regreso generaba una enorme expectativa en todo el país, Neymar Jr. finalmente se quedó fuera de la convocatoria definitiva. El astro del Santos, que venía sumando minutos en el Brasileirao tras superar sus problemas físicos, no fue incluido por el técnico italiano para esta gira europea.

Revisa también:

ADN

La decisión de Ancelotti respondería a la intención de contar con el ’10′ solo cuando esté a su máximo nivel físico, evitando cualquier riesgo de recaída antes del inicio del torneo en junio.

Sin Neymar en la lista, el peso de la ofensiva recaerá nuevamente en figuras como Vinícius Júnior y Raphinha, acompañados por el joven Endrick, quien sigue consolidándose como la gran esperanza de renovación en el ataque brasileño.

El extécnico del Real Madrid aseguró que “Neymar puede estar en la Copa del Mundo si está al 100%. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrando sus cualidades en una buena condición física”.

Como dato adicional, esta gira representa una de las últimas oportunidades para que los jugadores brasileños aseguren su boleto hacia el mundial que inicia el 11 de junio, en un plantel donde la competencia interna parece estar en su punto más alto de los últimos años.

Lista de convocados

  • Arqueros: Alisson, Bento y Ederson.
  • Defensores: Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bremer, Danilo, Ibáñez y Léo Pereira.
  • Mediocampistas: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara.
  • Delanteros: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Rayan, Joao Pedro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y Vinicius Jr.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad