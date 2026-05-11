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FOTO. Brilló en la televisión chilena y ahora trabaja en una AFP: así está actualmente la “Porotito Verde”

La bailarina dio un giro en su vida tras su retiro de la televisión.

Felipe Romo

Brilló en la televisión chilena y ahora trabaja en una AFP: así está actualmente la “Porotito Verde”

María José Campos fue una de las figuras más queridas en la televisión chilena en la época de los 2000´ gracias a su participación en “Morandé con Compañía”.

En dicho programa fue conocida como “Porotito Verde” y se hizo famosa por bailes como “Bate que bate” o “La mayonesa”. Sin embargo, optó por estudiar teatro y se retiró de la vida en la TV.

Campos hoy tiene una vida alejada de los reflectores junto a su hija de 15 años, y reapareció tras ser invitada a “Todo Va a Estar Bien” de Vía X, donde abordó cómo ha sido esta etapa y su nuevo trabajo.

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Soy mamá, hago clases, estoy con mi hija, tengo un trabajo estable... Estoy trabajando en una AFP, esa es mi pega para las lucas”, contó.

“Porotito Verde” se encuentra en el rubro de la captación de clientes en las Administradores de Fondos de Pensiones, y contó que tener conocimientos en teatro le ayudan a poder comunicarse con su público, al tener funciones remotas mediante teléfono.

La ex figura televisiva relató que la pandemia fue un periodo que la llevó a un cambio radical en su vida.

“Hacía clases de baile y la pandemia me pilló con serias y severas lesiones. Hacía cinco a seis clases diarias en empresas, más los eventos. Pero después de la pandemia vuelvo y termino la primera clase con la rodilla súper inflamada. Traumatólogo, diagnóstico: ‘Disciplina no compatible con la salud’”, afirmó.

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