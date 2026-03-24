Tras incendios forestales: Congreso aprueba prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur con amplio respaldo

El Congreso aprobó la primera prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, manteniendo la medida en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

La extensión fue visada en el Senado por 40 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, tras el respaldo previo de la Cámara de Diputados, donde obtuvo 122 apoyos.

Se trata de la primera renovación de la actual administración, luego de la última aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric.

En la sesión, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que la zona enfrenta “una amenaza a la seguridad nacional” y recalcó que el Estado “no puede ser neutral” ante los hechos de violencia.

Reacciones desde el Congreso

En el debate, el senador Andrés Longton (RN) afirmó que, aunque no debe “perpetuarse”, la medida permite fortalecer el trabajo policial. En contraste, Francisco Huenchumilla (DC) cuestionó la falta de una estrategia distinta, señalando que esperaba “algo distinto” y una mirada “más integradora”.

En tanto, Beatriz Sánchez (FA) pidió definir “objetivos, tiempos y recursos” para evitar que el estado de excepción se vuelva permanente.

Pese a las diferencias, la medida fue aprobada con amplio respaldo en ambas cámaras.