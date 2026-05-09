Kidd Voodoo anuncia concierto gratuito en Plaza de Maipú: esta es la fecha y hora en la que se presentara el chileno / Diego Martin

Santiago

Kidd Voodoo sorprendió a sus seguidores al confirmar un concierto gratuito en Plaza de Maipú, evento que servirá como adelanto del lanzamiento de su próximo álbum de estudio, “Euforia”, programado para el 14 de mayo.

El anuncio se dio a conocer a través de un video grabado en el Centro de Control de Metro de Santiago, registro que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y que despertó la expectativa de sus fanáticos.

El intérprete de “Ponte Lokita” se presentará este sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en Plaza de Maipú con entrada liberada, en una jornada que además incluirá el lanzamiento de una edición especial de la tarjeta Bip!, desarrollada en colaboración con Metro.

La actividad marcará uno de los eventos masivos previos al estreno oficial de “Euforia”, disco con el que el artista busca consolidar el exitoso momento que atraviesa dentro de la escena urbana chilena.