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Incendio en cerro Rodelillo en Valparaíso deja cinco viviendas afectadas

El siniestro movilizó a 11 compañías de Bomberos, que lograron contener el fuego y evitar su propagación a viviendas colindantes.

Cristóbal Álvarez

Incendio en cerro Rodelillo en Valparaíso deja cinco viviendas afectadas

Incendio en cerro Rodelillo en Valparaíso deja cinco viviendas afectadas / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Durante la madrugada de este sábado, un incendio estructural afectó a cinco viviendas en el cerro Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, movilizando un amplio despliegue de equipos de emergencia.

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El siniestro se registró cerca de la 01:30 horas en calle Campoamor, hasta donde concurrieron múltiples compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para enfrentar las llamas en un sector de difícil acceso.

Según detalló el segundo comandante de la institución, Patricio Lara Figueroa, en la emergencia trabajaron 11 compañías, con un total de 10 carros y tres vehículos de apoyo logístico, lo que permitió establecer un operativo para contener la propagación del fuego.

Tras varias horas de trabajo, el incendio fue controlado, evitando que se extendiera a otras viviendas cercanas.

En tanto, el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos quedó a cargo de las diligencias para determinar el origen y la causa del siniestro.

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