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La Copa Chile tiene nuevo dueño: Universidad de Concepción es el nuevo campeón a estadio lleno

El equipo de Santiago Gómez y levantó por cuarta vez el título.

Felipe Romo

La Copa Chile tiene nuevo dueño: Universidad de Concepción es el nuevo campeón a estadio lleno

Universidad de Concepción basket se coronó como nuevo monarca de la Copa Chile tras derrotar a Español de Osorno con un marcador de 80-74 en el Gimnasio Olímpico de la UFRO en Temuco con más de 2.500 espectadores.

En el “Campanil”, Stephen Maxwell fue el MVP de la jornada. El estadounidense es, además, el líder en puntos totales de la LNB en la presente temporada regular.

El equipo que dirige el uruguayo Santiago Gómez conquistó su cuarta Copa Chile y estiró su buen momento en el certamen nacional, donde marcha líder de la Liga de Apertura 2026.

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Los “Diablos Rojos” estuvieron cerca de poder igualar las cargas en los últimos tramos del partido mediante Jahsean Corbett, Ja’Heim Hudson y el capitán Barham Amor. Sin embargo, Universidad de Concepción logró resistir los embates y se llevó el título.

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