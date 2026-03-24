Cámara de Diputados aprueba proyecto que limita acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes y despachó al Senado un proyecto que busca restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios fiscales.

La iniciativa, presentada por el exdiputado Juan Fuenzalida, fue visada en general con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones.

El texto modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y establece que la inscripción en el Registro Social de Hogares requerirá una cédula de identidad vigente otorgada por el Registro Civil, requisito que también se exigirá para postular a beneficios estatales.

“Inmigrantes en condición irregular”

Además, dispone que para acceder a subsidios económicos o habitacionales se deberá contar con residencia definitiva.

En ese marco, el proyecto señala que “en ningún caso” se podrá otorgar un número identificatorio a personas que hayan ingresado por pasos no habilitados.

La propuesta también indica que se debe “priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular”, resguardando los principios de protección establecidos en la ley vigente.