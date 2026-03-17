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Se extiende estado de excepción en región del Biobío tras incendios forestales: medida regirá 30 días más en tres comunas

Decreto del Ejecutivo sostiene que persisten riesgos y daños, mientras continúan trabajos de emergencia, apoyo a damnificados y recuperación de infraestructura crítica.

Martín Neut

Incendio Forestal Concepción

Incendio Forestal Concepción / Pablo Ovalle Isasmendi

El Gobierno prorrogó por 30 días el estado de excepción constitucional de catástrofe en las comunas de Concepción, Penco y Tomé, en la región del Biobío, tras los incendios forestales registrados en enero pasado.

La decisión, informada por el Ministerio del Interior y formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial, responde a que en estas zonas “subsisten las condiciones que dieron origen a la declaración” de la medida, considerando la magnitud de los daños provocados por la emergencia.

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Durante la temporada 2025-2026, los siniestros afectaron con mayor intensidad a estas comunas, dejando más de 20 mil personas damnificadas y 21 fallecidos, además de graves daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos.

“Resulta necesario continuar velando por el orden”

El documento del Ejecutivo sostiene que la prórroga se fundamenta en factores como “la peligrosidad y comportamiento del fuego, el riesgo de propagación, la cantidad de personas afectadas” y las características geográficas del territorio, que han dificultado las labores de control y recuperación.

Asimismo, se advierte que aún continúan trabajos clave en la zona, como la instalación de viviendas de emergencia y la reposición de servicios sanitarios, por lo que “resulta necesario continuar velando por el orden y la seguridad pública”.

En el mismo decreto, el Gobierno también renovó al contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez como jefe de la Defensa Nacional en la región, manteniendo así la conducción de las labores en el marco de la emergencia.

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