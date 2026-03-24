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“Jamás ocuparía una palabra como esa”: ministro Quiroz responde críticas tras publicación del Gobierno que asegura tener un “Estado en quiebra”

Tras una larga jornada en el Congreso, el titular de Hacienda dijo que “empatizo con las familias chilenas” tras la fuerte alza en los precios de las bencinas.

Martín Neut

Jorge Quiroz

Jorge Quiroz / Oscar Guerra

En medio del alza de bencinas, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para estabilizar el precio del kerosene.

La jornada en el Congreso contó con la presencia de autoridades del Gobierno, en un debate marcado por el impacto económico.

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La iniciativa obtuvo amplio respaldo en sus principales medidas, aunque evidenció divisiones en la norma sobre financiamiento, que será revisada en el Senado durante su segundo trámite legislativo.

Tras la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó críticas y afirmó: “Jamás ocuparía una palabra como esa”, haciendo referencia a la publicación del Gobierno en redes sociales que aseguró que el “Estado está en quiebra”. Junto con señalar que “empatizo con las familias chilenas” ante el alza.

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