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Presidente José Antonio Kast designa a Ignacio Malig como nuevo director nacional de Conadi

El ingeniero con trayectoria estatal regresa al organismo tras haberlo liderado hace un par de años, destacando experiencia previa y énfasis en desafíos actuales de la institución.

Martín Neut

Kast - Malig

Kast - Malig / FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast designó este martes al abogado Ignacio Malig como nuevo director nacional de la Conadi, cargo que asumirá de forma inmediata. El profesional ya había liderado la institución entre 2019 y 2022.

Desde el Ejecutivo destacaron sus 17 años de experiencia en el sector público y su trabajo previo en políticas indígenas.

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En su anterior gestión, coordinó la labor de la corporación a nivel nacional, encabezó el Consejo Nacional y participó en la elaboración de iniciativas junto a comunidades y autoridades.

“Actuar con urgencia”

Malig también ha representado a Chile en instancias internacionales como el FILAC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial.

En sus primeras declaraciones, aseguró que los desafíos actuales requieren “actuar con urgencia” y reforzar tanto la gestión administrativa como el conocimiento en temas indígenas.

El abogado es egresado de la Universidad de La Frontera y cuenta con un MBA en alta gerencia pública.

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