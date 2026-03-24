;

Gendarmería descarta traslado de Martín de los Santos a Punta Peuco: cumplirá reclusión en Santiago 1

El imputado permanece detenido en Brasil mientras el tribunal revisa condiciones para su retorno, en un caso que sigue generando alta atención pública.

Martín Neut

Gendarmería descarta traslado de Martín de los Santos a Punta Peuco: cumplirá reclusión en Santiago 1

La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería confirmó que, si se concreta la extradición de Martín de los Santos Lehmann, el imputado deberá ingresar al CDP Santiago 1, descartando su traslado a recintos como Punta Peuco o Casablanca, tal como había solicitado su defensa.

El acusado —quien agredió brutalmente a un conserje en Vitacura y luego huyó del país— se encuentra actualmente detenido en Brasil, donde permanece “privado de libertad” mientras se desarrolla un proceso de extradición activa hacia Chile.

Revisa también:

ADN

A través de un comunicado, Gendarmería precisó que “el ciudadano chileno Martín de Los Santos Lehmann no se encuentra recluido en ningún establecimiento penal del país”, y añadió que “en la eventualidad que se concrete la extradición a nuestro país, este debe ingresar al CDP Santiago 1”.

De esta forma, la institución cerró la puerta a alternativas distintas al recinto definido por protocolo, en medio de un caso de alta connotación pública.

El proceso sigue en curso y queda a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, que debe definir los aspectos finales para concretar su traslado a Chile.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad