Gendarmería descarta traslado de Martín de los Santos a Punta Peuco: cumplirá reclusión en Santiago 1

La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería confirmó que, si se concreta la extradición de Martín de los Santos Lehmann, el imputado deberá ingresar al CDP Santiago 1, descartando su traslado a recintos como Punta Peuco o Casablanca, tal como había solicitado su defensa.

El acusado —quien agredió brutalmente a un conserje en Vitacura y luego huyó del país— se encuentra actualmente detenido en Brasil, donde permanece “privado de libertad” mientras se desarrolla un proceso de extradición activa hacia Chile.

A través de un comunicado, Gendarmería precisó que “el ciudadano chileno Martín de Los Santos Lehmann no se encuentra recluido en ningún establecimiento penal del país”, y añadió que “en la eventualidad que se concrete la extradición a nuestro país, este debe ingresar al CDP Santiago 1”.

De esta forma, la institución cerró la puerta a alternativas distintas al recinto definido por protocolo, en medio de un caso de alta connotación pública.

El proceso sigue en curso y queda a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, que debe definir los aspectos finales para concretar su traslado a Chile.