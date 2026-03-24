Gendarmería descarta traslado de Martín de los Santos a Punta Peuco: cumplirá reclusión en Santiago 1
El imputado permanece detenido en Brasil mientras el tribunal revisa condiciones para su retorno, en un caso que sigue generando alta atención pública.
La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería confirmó que, si se concreta la extradición de Martín de los Santos Lehmann, el imputado deberá ingresar al CDP Santiago 1, descartando su traslado a recintos como Punta Peuco o Casablanca, tal como había solicitado su defensa.
El acusado —quien agredió brutalmente a un conserje en Vitacura y luego huyó del país— se encuentra actualmente detenido en Brasil, donde permanece “privado de libertad” mientras se desarrolla un proceso de extradición activa hacia Chile.
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A través de un comunicado, Gendarmería precisó que “el ciudadano chileno Martín de Los Santos Lehmann no se encuentra recluido en ningún establecimiento penal del país”, y añadió que “en la eventualidad que se concrete la extradición a nuestro país, este debe ingresar al CDP Santiago 1”.
De esta forma, la institución cerró la puerta a alternativas distintas al recinto definido por protocolo, en medio de un caso de alta connotación pública.
El proceso sigue en curso y queda a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones, que debe definir los aspectos finales para concretar su traslado a Chile.
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