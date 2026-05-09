Garin cae en Roma y Masters 1000 se queda sin chilenos: este será su nuevo ranking
El tenista nacional luchó, pero no pudo superar al español Alejandro Davidovich Fokina.
Cristian Garin (104°) quedó eliminado del Masters 1000 de Roma y Chile se quedó sin raquetas nacionales en el torneo. “Gago” se despidió tras caer ante Alejandro Davidovich Fokina (23°) por globales de 7-6 (2) y 6-4.
El encuentro se extendió un una hora y 56 minutos, donde el chileno logró competir tras una gran primera manga que se extendió hasta el tiebreak, pero aquí el español arrasó con un contundente 7-2.
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Ya en el segundo set, Davidovich Fokina quebró el saque al chileno, quien tuvo cinco oportunidades de break, pero no concretó y esto fue determinante en el resultado final.
Garin ahora cayó al puesto 113° del ranking ATP tras solo poder 50 de los 100 puntos de su clasificación.
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