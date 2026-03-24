¿Sirve tomar vitamina C para prevenir resfríos? Esto dice la ciencia

Con el fin del verano, las temperaturas poco a poco comienzan a bajar, por lo que muchas personas comienzan a tomar medidas preventivas para evitar un resfrío con el cambio de estación.

Entre ellas, una de las compras que suelen realizar las personas a partir de esta época del año es el de la vitamina C en las farmacias.

Sin embargo, la evidencia científica actual apunta a que la vitamina C no ayudaría a prevenir enfermedades respiratorias ni resfríos.

Un estudio realizado por Cochrane Liberty, en donde se analizaron 29 ensayos con más de 11.000 participantes, se concluyó que la suplementación regular con vitamina C no reduce la incidencia de resfríos en la población general, aunque puede acortar levemente la duración de los síntomas.

Por su parte, la National Institutes oh Health (NIH) señala que no existe evidencia consistente de que la vitamina C prevenga resfríos.

¿La vitamina C tiene alguna utilidad?

El Dr. Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa, señaló que “hoy en día se buscan herramientas para disminuir los resfríos, pero lamentablemente eso no existe“.

“En particular, la vitamina C no tiene ninguna utilidad. No hay ningún medicamento o vitamina que ayude a prevenir resfríos”, detalló el especialista.

Por otro lado, en lugar de realizar gastos en suplementación, Astudillo recomienda: