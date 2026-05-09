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Actor que reveló vivir con VIH estrenará “Sidosa”, documental sobre estigma y discriminación

El proyecto busca abrir el debate sobre el VIH, el estigma y la discriminación.

Juan Castillo

Eduardo Casanova

Eduardo Casanova

El actor y director español Eduardo Casanova volverá a instalar el debate sobre el VIH y el estigma social con el estreno de “Sidosa”, documental que llegará este domingo 10 de mayo a la plataforma Atresplayer y que cuenta con la producción del reconocido periodista Jordi Évole.

La producción aborda la experiencia personal de Casanova tras revelar públicamente que vive con VIH, además de profundizar en cómo todavía persisten prejuicios y desinformación en torno al virus, pese a los avances médicos y sociales de las últimas décadas.

El documental busca generar una conversación más abierta sobre la discriminación que enfrentan muchas personas diagnosticadas con VIH y cómo la exposición pública de figuras conocidas puede ayudar a derribar mitos. Según adelantaron desde la producción, “Sidosa” mezcla testimonios, experiencias personales y reflexiones sobre el impacto emocional y social del diagnóstico.

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En distintas entrevistas previas al estreno, Eduardo Casanova ha explicado que el objetivo del documental es visibilizar una realidad que muchas veces sigue siendo tratada con miedo o desconocimiento. El actor ya había sorprendido al público al transparentar su diagnóstico públicamente, decisión que generó amplio debate en España.

Desde la producción, liderada por Jordi Évole, han destacado que el documental no busca enfocarse únicamente en el aspecto médico del VIH, sino también en las consecuencias sociales y emocionales que enfrentan quienes viven con el virus.

La llegada de “Sidosa” ocurre en un contexto donde organizaciones internacionales continúan impulsando campañas de educación sexual, prevención y lucha contra la discriminación hacia personas con VIH. En ese escenario, el documental pretende transformarse en una herramienta de conversación tanto para jóvenes como adultos.

El estreno también ha generado expectación entre seguidores de Casanova y usuarios de redes sociales, donde el adelanto del documental comenzó a viralizarse durante los últimos días.

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