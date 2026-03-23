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Una fruta cotidiana podría ser clave en nuevo anticonceptivo masculino, según estudio

Los primeros resultados sugieren que este elemento podría afectar la producción de espermatozoides.

Información de

DW

Javiera Rivera

Una fruta cotidiana podría ser clave en nuevo anticonceptivo masculino, según estudio

Una fruta cotidiana podría ser clave en nuevo anticonceptivo masculino, según estudio / Thana Prasongsin

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) de El Alto, en Bolivia, desarrolló un producto con “efecto potencial” de anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya.

Pensamos este producto como un aporte real a la sociedad. Queremos que los hombres también tengan opciones responsables para la planificación familiar”, señala la propia universidad Jovita Baltazar, una de las creadoras del proyecto.

El producto, llamado Carispermex, consiste en una fórmula granulada efervescente con sabor a café que se administra en dosis diarias de 20 gramos durante unos 10 días, con el objetivo de inhibir la producción de espermatozoides por un periodo aproximado de un mes.

Un ejercicio universitario

El desarrollo del anticonceptivo, de consumo líquido-oral, se sustentó en la revisión de literatura científica e investigaciones previas, con el propósito de trasladar los conocimientos teóricos hacia una aplicación práctica.

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Por eso las autoras hablan de “potencial” efecto anticonceptivo.

Por su parte, Janco destaca que el proyecto también responde a la necesidad de desarrollar métodos anticonceptivos reversibles para hombres, aunque no es el primer intento de desarrollarlos.

Según explicó, el tratamiento farmacéutico de las semillas de papaya permite generar un efecto de “azoospermia o anulación de los espermatozoides” sin provocar efectos secundarios, ya que la función reproductiva se restituye tras suspender la dosificación.

El proyecto forma parte de la carrera de Bioquímica y Farmacia y se enmarca en una asignatura orientada a la aplicación integral de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, explicó a Efe el docente Servando Gutiérrez.

Este remarcó que, si bien el proyecto se encuentra aún en una fase experimental y requiere ser complementado con pruebas clínicas, constituye una propuesta práctica orientada a responder a una necesidad social relevante.

ADN

Papaya / tbralnina

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