Colo Colo sufrió más de lo esperado este sábado, pero terminó quedándose con un valioso triunfo por 3-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Pese a estar matemáticamente eliminado, el “León de Collao” no le hizo fácil la tarea al “Cacique” y golpeó primero en Macul. A los 45′, Arturo Vidal cometió un penal tras una falta sobre Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey lo cambió por gol para establecer el 1-0.

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Joaquín Larrivey anotó de penal en este #MatchdaySábado, y Deportes Concepción está venciendo a #ColoColo en el Estadio Monumental.



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El equipo de Fernando Ortiz pudo irse al descanso con un empate, pero Nicolás Araya se lució con una increíble doble atajada. A los 45+2’, el portero lila atajó un remate desde fuera del área de Tomás Alarcón y, en el rebote, volvió a lucirse desde el suelo para contener un cabezazo de Leandro Hernández.

Aun así, los albos fueron superiores y encontraron su recompensa en el complemento. Cuando más lo necesitaban, Maximiliano Romero (51’) apareció tras un pivoteo de Javier Correa en el área y, prácticamente debajo del arco, estiró su pie derecho para empujar el balón y decretar el 1-1.

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Cuando más lo necesitaban, Maximiliano Romero la da alegría a #ColoColo tras marcar esta conquista frente al León de Collao, que le permite igualar el marcador en este #MatchdaySábado.



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Seis minutos más tarde, Colo Colo pasó arriba en el marcador con el tanto de Leandro Hernández (57’). El extremo de 20 años irrumpió en el área rival tras un cabezazo de Romero y, con complicidad del arquero Araya, definió de cabeza para marcar el 2-1.

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Leandro Hernández entró de la nada y anotó con este tremendo cabezazo, la conquista con la que #ColoColo está venciendo a Deportes Concepción en este #MatchdaySábado.



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La remontada alba la selló Álvaro Madrid (78’). El exvolante de Everton aprovechó un mal despeje de la defensa penquista y sacó un potente derechazo que dejó sin opciones a Araya, sentenciando el 3-1 definitivo en el Monumental.

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Con este resultado, Colo Colo se afianzó en el primer lugar del Grupo A con 10 puntos, seguido por Coquimbo Unido (7) y Huachipato (4), que se medirán este domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En tanto, Deportes Concepción, ya eliminado, quedó en el último puesto con apenas una unidad.

En la última fecha de la Copa de la Liga, el “Cacique” se medirá ante los “Acereros” el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano. Antes, los “Piratas” jugarán como visitantes ante el “Conce” el viernes 5 de junio a las 20:00 horas en el Ester Roa.