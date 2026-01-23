Viajar dentro de Chile: los destinos más populares para las vacaciones de verano 2026 y cuánto cuestan los pasajes

Las vacaciones de verano ya se sienten en el país y miles de chilenos han optado por salir de sus hogares para descansar durante la temporada estival. Por ello, el arriendo de inmuebles por períodos cortos vuelve a posicionarse como una de las alternativas más utilizadas para quienes buscan alojamiento.

Entre el 1 de diciembre y el 15 de enero, se registraron más de 108 mil visitas en la categoría de arriendos vacacionales. Los datos también muestran una marcada preferencia por los departamentos, que concentraron el 67% de la demanda, frente al 33% correspondiente a casas.

En particular, los inmuebles de dos y tres dormitorios, con dos baños, fueron los más buscados, reflejando una inclinación por espacios aptos para familias o grupos de amigos.

Según el análisis elaborado por Yapo.cl, los departamentos tienden a imponerse debido a su ubicación, generalmente más cercana a zonas céntricas o con vista al mar.

Además, durante esta temporada se observó un aumento del 7% en la demanda de arriendos temporales en comparación con el año anterior. Al respecto, Javier Pacheco Huerta, gerente comercial de la plataforma, señaló que los usuarios están poniendo mayor atención a las características del alojamiento.

“La experiencia del lugar ha cobrado relevancia: vistas al mar, cercanía a la playa y la presencia de parrillas aparecen como factores decisivos, incluso por sobre el precio”, explicó.

La “Ciudad Jardín” lidera preferencias

El análisis de los datos muestra que Viña del Mar se mantiene como el destino más solicitado, concentrando el 16% de las consultas, seguido por La Serena con un 12% y Coquimbo con un 8%.

El top 5 lo completan Algarrobo (7%) y El Tabo (6%), confirmando la preferencia por los lugares costeros de la zona central del país.

Precios por zonas

Centro/costa:

Viña del Mar ($ 60.000 - $ 150.000).

($ 60.000 - $ 150.000). Algarrobo ($ 50.000 - $ 120.000).

($ 50.000 - $ 120.000). El Tabo ($ 40.000 - $ 100.000).

($ 40.000 - $ 100.000). El Quisco ($ 45.000 - $ 100.000).

Norte y norte-centro:

La Serena ($ 45.000 - $ 120.000).

($ 45.000 - $ 120.000). Coquimbo ($ 40.000 - $ 110.000).

Sur: