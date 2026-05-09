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Condenan a 18 y 13 años de cárcel a extranjeros que amarraron y golpearon a pareja que acampaba en Tarapacá

El hecho ocurrió en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.

Juan Castillo

Nayadet Oyarzún

Condena - Sentencia

Condena - Sentencia

El Tribunal Oral condenó a penas de 18 y 13 años de presidio efectivo a dos ciudadanos extranjeros acusados de protagonizar un violento robo con retención contra una pareja que se encontraba acampando en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

Los condenados fueron identificados como Jofran Lucena, de nacionalidad venezolana, y Eric Zapata, ciudadano ecuatoriano, quienes actuaron junto a otros cuatro sujetos para intimidar, golpear y amarrar de pies y manos a las víctimas mientras permanecían en el sector administrado por Conaf.

Según acreditó la Fiscalía de Tamarugal durante el juicio, los delincuentes utilizaron armas de fuego para amenazar a la pareja y sustraer diversas especies, entre ellas un notebook, teléfonos celulares y dos vehículos. Uno de los afectados sufrió lesiones de gravedad y terminó con fracturas producto de la agresión.

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Tras cometer el robo, los atacantes dejaron a las víctimas retenidas bajo vigilancia de una mujer mientras regresaban en busca de más especies de valor.

Fiscalía valoró condena

El fiscal jefe de Tamarugal, Milton Torres, valoró la resolución judicial y destacó el impacto que tuvo el testimonio de las víctimas durante el proceso.

“La decisión nos tiene muy conformes porque nace justamente de la escucha del relato de las víctimas que sufrieron esta retención y secuestro en el contexto de este robo con violencia”, señaló el persecutor.

Horas después del ataque, cerca de las 5:30 de la madrugada, funcionarios de Carabineros de Huara fiscalizaron un vehículo Mitsubishi Delica en la Ruta 5 Norte, donde se encontraban los dos acusados. Durante el control policial se comprobó que ambos mantenían órdenes de detención vigentes por delitos de robo.

En paralelo, las víctimas lograron escapar del lugar donde permanecían retenidas y pedir ayuda, permitiendo la rápida intervención policial y el avance de la investigación que terminó con las condenas.

El caso generó preocupación en la zona debido al nivel de violencia ejercido contra las víctimas y a la vulnerabilidad de sectores turísticos y de camping alejados de centros urbanos.

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