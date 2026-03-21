Vuelve la lluvia a Santiago este domingo: meteorólogo revela la hora clave en que comenzarán las precipitaciones / Hans Scott

Este viernes las precipitaciones se hicieron presentes en buena parte de la región Metropolitana, justamente en el inicio del otoño 2026.

No obstante, este no fue el único sistema frontal que habrá en lo que resta de semana, ya que pronósticos del tiempo anticipan que este domingo volverán las lluvias a la capital.

En diálogo con ADN.cl, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, indicó que este sábado 21 de marzo “por la tarde se reestablecen las altas presiones en Santiago”.

¿A qué hora comenzará la lluvia en Santiago?

Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente para el domingo. “Habrá un nuevo sistema frontal. Bajan nuevamente las temperaturas y se nublará el cielo en Santiago”, detalló el especialista.

Respecto a la hora en que comenzará la lluvia, Moncada señaló que “se recibirán algunas precipitaciones aisladas en la tarde-noche, hacia el final del día”.

“Probablemente no superemos los 5 milímetros dentro de la región Metropolitana, así que es un sistema frontal que viene más debilitado del que se presentó el viernes”, concluyó el meteorólogo.