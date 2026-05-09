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Correa es elegido la figura del triunfo de Colo Colo y su reacción dará que hablar: “Me sorprendí, pensé…"

El delantero de los albos no ocultó su sorpresa tras ser destacado luego de la victoria ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este sábado, en el Estadio Monumental, Colo Colo reaccionó a tiempo y logró una trabajada remontada para vencer por 3-1 a Deportes Concepción, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.

Tras el pitazo final, el delantero de los albos Javier Correa fue elegido la figura del partido y tuvo una llamativa reacción. Pese a no convertir, el atacante trasandino fue determinante en la ofensiva del “Cacique”, generación de espacios y una asistencia clave para Maximiliano Romero.

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“Bueno, muchas gracias. Me sorprendí la verdad, pensé que el Chinito (Leandro Hernández) o el Maxi (Romero) podrían haber sido la figura porque el equipo demostró carácter en el segundo tiempo, creo que lo dimos vuelta rápido y es importante seguir por la buena racha", declaró a TNT Sports.

En esa línea, Correa abordó su rol más participativo en el esquema de Fernando Ortiz. “Eso es lo que me está pidiendo el Tano ahora para ayudar al equipo, también aprovechando el buen momento del Maxi, que la está metiendo y eso es importante. Por ahí yo quedo en segundo plano, pero no importa, lo importante es que Colo Colo siga ganando", señaló.

Además, el goleador de Colo Colo valoró el momento del equipo, que sigue invicto en la Copa de la Liga. “Yo soy un convencido de que el trabajo siempre termina pagando y nosotros venimos trabajando bien, en silencio, con humildad. Nos queda mucho por crecer, esto no es un techo, no hemos conseguido nada. Todo lo que vayamos haciendo durante el año se ve reflejado a fin de año recién", sentenció.

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