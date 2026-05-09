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Gobierno convoca cónclave oficialista en Cerro Castillo para ordenar apoyos en el Senado por ley de Reconstrucción

La Moneda busca alinear a Chile Vamos tras las dificultades para asegurar votos clave en proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Nelson Quiroz

Isidora Henríquez

Gobierno convoca cónclave oficialista en Cerro Castillo para ordenar apoyos en el Senado por ley de Reconstrucción

Gobierno convoca cónclave oficialista en Cerro Castillo para ordenar apoyos en el Senado por ley de Reconstrucción

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A dos meses del inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, desde La Moneda ya afinan una nueva estrategia política para ordenar al oficialismo en el Congreso.

Para la próxima semana fue convocado un cónclave en Palacio Presidencial de Cerro Castillo, instancia que reunirá a representantes del Ejecutivo y parlamentarios de Chile Vamos con el objetivo de fortalecer los apoyos en el Senado.

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11 DE MARZO DEL 2026 / VALPARAISO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

La cita surge en medio de las dificultades que ha enfrentado el oficialismo para alinear votos en torno a proyectos clave impulsados por el gobierno, especialmente la denominada ley miscelánea del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que requiere respaldo transversal para avanzar en la Cámara Alta.

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Desde la coalición oficialista reconocen que en las últimas semanas algunas propuestas no han contado con el apoyo esperado de sectores aliados, generando preocupación en el Ejecutivo respecto a la coordinación política interna.

El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, valoró la realización del encuentro y aseguró que será una instancia importante para evaluar el rumbo de la administración y plantear inquietudes directamente al gobierno.

Creo que es una gran oportunidad para conversar directamente con el Ejecutivo y hacer los aportes que todos y cada uno de los que nos sentimos parte de este gobierno podamos hacer", sostuvo el parlamentario.

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Sergio Bobadilla / Oscar Guerra

Además del escenario legislativo, otro de los temas que marcará el encuentro será la situación del gabinete ministerial. Esto, en medio de las crecientes especulaciones sobre eventuales ajustes en el equipo de ministros debido a la baja aprobación ciudadana que han mostrado algunas carteras en las últimas mediciones.

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