¿Preparado para el otoño? Expertas explican cómo protegerse de la influenza y otros virus / Keeproll

Con la llegada del otoño, aumenta la circulación de virus respiratorios, responsable del resfrío común, y se acerca una temporada invernal con mayor riesgo de contagios.

Por lo anterior, expertas en infectología y epidemiología enfatizan la importancia de la prevención y la vacunación contra la influenza, cuya campaña comenzó el 1 de marzo en Chile.

La infectóloga Claudia Cortés, académica de la Universidad de Chile, y la epidemióloga María Jesús Hald, de la Universidad Andrés Bello, señalaron que la situación en lactantes se mantiene controlada gracias a las campañas de inmunización.

La población general, sin embargo, debe extremar precauciones durante los meses más fríos.

“El invierno trae consigo un aumento de los virus respiratorios, por lo que la vacunación y el autocuidado son fundamentales para reducir contagios y complicaciones”, explicaron las especialistas.

Por otro lado, ñas autoridades sanitarias recuerdan que, además de la inmunización, medidas simples como lavado de manos frecuente, ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarillas en lugares concurridos ayudan a limitar la propagación de estas enfermedades.