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¿Preparado para el otoño? Expertas explican cómo protegerse de la influenza y otros virus

La prevención temprana es clave para enfrentar la temporada de mayor circulación de enfermedades.

Javiera Rivera

¿Preparado para el otoño? Expertas explican cómo protegerse de la influenza y otros virus

¿Preparado para el otoño? Expertas explican cómo protegerse de la influenza y otros virus / Keeproll

Con la llegada del otoño, aumenta la circulación de virus respiratorios, responsable del resfrío común, y se acerca una temporada invernal con mayor riesgo de contagios.

Por lo anterior, expertas en infectología y epidemiología enfatizan la importancia de la prevención y la vacunación contra la influenza, cuya campaña comenzó el 1 de marzo en Chile.

La infectóloga Claudia Cortés, académica de la Universidad de Chile, y la epidemióloga María Jesús Hald, de la Universidad Andrés Bello, señalaron que la situación en lactantes se mantiene controlada gracias a las campañas de inmunización.

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La población general, sin embargo, debe extremar precauciones durante los meses más fríos.

“El invierno trae consigo un aumento de los virus respiratorios, por lo que la vacunación y el autocuidado son fundamentales para reducir contagios y complicaciones”, explicaron las especialistas.

Por otro lado, ñas autoridades sanitarias recuerdan que, además de la inmunización, medidas simples como lavado de manos frecuente, ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarillas en lugares concurridos ayudan a limitar la propagación de estas enfermedades.

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