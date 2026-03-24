Carolina Tohá dispara contra el Gobierno tras recientes decisiones: “Si antes no había emergencia, la crearon”

La exministra del Interior y exprecandidata presidencial, Carolina Tohá, criticó al gobierno del Presidente José Antonio Kast por una serie de decisiones recientes, en medio del debate por el manejo económico y político del Ejecutivo.

Sus dichos se producen tras el anuncio de Hacienda de un alza histórica en los combustibles, impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

La gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro y el diésel entre $570 y $580. En ese contexto, Tohá afirmó: “En 3 días: decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años”.

La exministra también cuestionó el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y la decisión de remover a Consuelo Peña, tercera al mando de la PDI.

“Si antes no había emergencia, la crearon”

En relación a lo anterior señaló que “llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país” y que “renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”.

En materia fiscal, apuntó a la polémica por la mención a un “Estado en quiebra”, pese a que el ministro Jorge Quiroz sostuvo que “jamás ocuparía una palabra como esa”.

Tohá cuestionó la conducción del Ejecutivo: “declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas” y concluyó: “Si antes no había emergencia, la crearon”.