En medio del alza de bencinas: Cámara de Diputados aprueba en general proyecto para estabilizar precio del kerosene

En medio del alza de los combustibles por la crisis internacional, la Cámara de Diputados aprobó en general, por 109 votos a favor, 3 en contra y 37 abstenciones, el proyecto del Gobierno que busca estabilizar el precio del kerosene, iniciativa que ahora pasará a su segundo trámite en el Senado.

Las principales medidas —como el refuerzo del fondo de estabilización, el nuevo mecanismo de fijación de precios y el bono para taxis y colectivos— obtuvieron un amplio respaldo, con entre 148 y 149 votos a favor, al igual que los artículos transitorios necesarios para su implementación.

Sin embargo, el debate se concentró en el artículo 4, que aborda el financiamiento mediante cambios a beneficios tributarios del diésel. Esta norma fue aprobada con 92 votos a favor y 51 en contra, evidenciando divisiones en la Sala.

Durante la discusión, el Gobierno expresó su disposición a introducir ajustes, especialmente para precisar el impacto en las pymes, pero no se alcanzó un acuerdo en esta etapa.

De esta forma, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde se espera que este punto vuelva a ser revisado en detalle.