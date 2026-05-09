Encuentran restos óseos en plena vía pública en Providencia: PDI descartó origen humano tras peritajes

Durante este sábado, personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, en conjunto con el Departamento de Criminalística, se trasladó hasta la comuna de Providencia tras el hallazgo de restos óseos en la vía pública.

El procedimiento se inició luego de una alerta que daba cuenta de la presencia de estos elementos en el sector, lo que motivó la concurrencia de equipos especializados para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso.

Tras el trabajo pericial y el análisis de los restos, los funcionarios determinaron que estos no corresponden a origen humano, descartando así la eventual comisión de un delito.

Con estos antecedentes, las autoridades dieron por finalizadas las diligencias en el lugar, sin que se registraran personas detenidas ni otras situaciones de riesgo asociadas al hallazgo.